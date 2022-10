முலாயம் சிங் யாதவ் காலமானார்.. முன்னாள் முதலமைச்சர் மறைவால் சோகத்தில் மூழ்கிய உபி

Chandigarh

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சண்டிகர்: உத்தரப்பிரதேச முன்னாள் முதலமைச்சரும் சமாஜ்வாடி கட்சித் தலைவருமான முலாயம் சிங் யாதவ் இன்று காலை தனது 82 வது வயதில் காலமானார்.

வட இந்தியாவில் சக்திவாய்ந்த கட்சிகளில் ஒன்றான சமாஜ்வாடி கட்சியை நிறுவியவர் முலாயம் சிங் யாதவ். இந்திய அளவில் அனுபவமும், பலமும் வாய்ந்த அரசியல்வாதியாக பார்க்கப்படுகிறார்.

உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் 1989 ஆம் ஆண்டு முதல் 1991 ஆம் ஆண்டு வரையிலும், 1993 ஆம் ஆண்டு முதல் 1995 ஆம் ஆண்டு வரையிலும், 2003 ஆம் ஆண்டு முதல் 2007 ஆம் ஆண்டு வரையிலும் என 3 முறை முதலமைச்சராக பதவி வகித்துள்ளார்.

வட இந்திய சமூக நீதி களத்தின் போர்க்குரல்... ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் 'நேதாஜி' முலாயம் சிங் யாதவ்!

English summary

Former Uttar Pradesh Chief Minister and Samajwadi Party leader Mulayam Singh Yadav passed away. He had serious health issues for the past few days and admitted in Gurugram hospital.