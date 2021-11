ஜெ. போல சபதம் போட்டு சட்டசபையை விட்டு வெளியேறிய சந்திரபாபு நாயுடு-பிரஸ் மீட்டில் கதறி அழுதார்!

News

oi-Mathivanan Maran

அமராவதி: தற்போதைய ஆந்திரா சட்டசபைக்குள் நுழைய மாட்டேன்; அடுத்த தேர்தலில் வென்று இனி முதல்வராகத்தான் சட்டசபைக்குள் நுழைவேன் என அதிரடி சபதம் போட்டு சபையை விட்டு வெளியேறினார் தெலுங்குதேசம் கட்சி தலைவரும் முன்னாள் முதல்வருமான சந்திரபாபு நாயுடு. மேலும் ஒய்.எஸ்.ஆர். காங்கிரஸ் தம்மையும் தமது குடும்பத்தினரையும் மிக இழிவாக பேசுவதாகவும் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுதார் சந்திரபாபு நாயுடு.

ஆந்திராவில் முதல்வர் ஜெகன் மோகன் ரெட்டி தலைமையில் ஒய்.எஸ்.ஆர். காங்கிரஸ் அரசு நடைபெற்று வருகிறது. அண்மைய உள்ளாட்சித் தேர்தல்களிலும் ஒய்.எஸ்.ஆர். காங்கிரஸ் அமோக வெற்றி பெற்றது.

சந்திரபாபு நாயுடுவின் தெலுங்குதேசம் கட்சி ஆந்திராவில் பலவீனமடைந்து வருகிறது. இன்று ஆந்திரா மாநில சட்டசபை கூட்டம் நடைபெற்றது.

English summary

Andhra Former Chief Minister and TDP Chief Chandrababu Naidu vows not to return to Assembly unless elected again as Chief Minsiter by the People.