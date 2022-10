காற்றில் கரைந்து போவார்கள்..ஓபிஎஸ் உடன் இணைப்பா? 100% வாய்ப்பில்லை ராஜா..எடப்பாடி பழனிச்சாமி தடாலடி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஓபிஎஸ் உடன் இணைந்து செயல்பட 100% வாய்ப்பில்லை என்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறியுள்ளார். அதிமுகவை முடக்க வேண்டும் என நினைப்பவர்கள் காற்றில் கரைந்து போவார்கள் என்றும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்துள்ளார்.

ஓ.பன்னீர் செல்வமும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் இரட்டை குழல் துப்பாக்கியாக அதிமுகவில் வலம் வந்தனர். சட்டசபை தேர்தல் தோல்விக்குப் பிறகு ஒற்றைத்தலைமை முழக்கம் எழத்தொடங்கியது. அதுவே ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் இடையே விரிசலை ஏற்படுத்தியது.

கடந்த ஜூன் மாதம் நடைபெற்ற பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு முன்பிருந்தே ஓ.பன்னீர் செல்வம்,எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடையே விரிசல் அதிகரித்தது. பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள், எம்எல்ஏக்கள் பெரும்பாலோனோர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் பக்கம் நின்றனர்.

Edappadi Palanisami has said that there is no 100% chance of working with OPS. Edappadi Palanisamy also said that those who want to shut down the AIADMK will vanish into thin air.