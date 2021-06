ஒரே மாதத்தில் 12 ஆயிரம் பேர்.. அடுத்தடுத்து காவு வாங்கிய கொரோனா.. கலக்கத்தில் தமிழ்நாடு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: கடந்த ஒரு மாதத்தில் தமிழகத்தில் சுமார் 12 ஆயிரம் பேர் கொரோனா தொற்றால் உயிழந்துள்ளனர். இந்த ஒரு மாத காலத்தில் தமிழகத்திலேயே அதிகபட்சமாக சென்னையில் தான் 2307 பேர் இறந்துள்ளனர். கோவை, செங்கல்பட்டு, சேலம், காஞ்சிபுரம், வேலூர், கன்னியாகுமரி உள்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் உயிரிழப்பு டபுள் ஆகி உள்ளது.

கடந்த மே 9ம் தேதி 15648 ஆக இருந்த கொரோனா உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை, ஜூன் 7ம் தேதி நிலவரப்படி 27356 ஆக உயர்ந்துள்ளது. அதாவது கடந்த 30 நாட்களில் மட்டும் 11708 பேர் இறந்துள்ளனர். மே 8ம் தேதி அன்று உயிரிழப்பையும் சேர்த்து கணக்கிட்டு பார்த்தால் 12 ஆயிரத்தை நெருங்குகிறது.

சென்னையில் கடந்த மே 9ம் தேதி 5209 ஆக இருந்த கொரோனா பலி எண்ணிக்கை, ஜூன் 7ம் தேதியான நேற்றைய நிலவரப்படி 7516 ஆக உயர்ந்துள்ளது. அதாவது 30 நாளில் 2307 பேர் சென்னையில் மட்டும் உயிரிழந்துள்ளனர். சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உயிரிழப்பு அதிகமாக உள்ளது.

English summary

About 12,000 people have died of corona infection in Tamil Nadu in the last one month. During this one month period, the highest number of 2307 deaths in Tamil Nadu was in Chennai alone