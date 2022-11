திடுக்கிட வைத்த ராமஜெயம் கொலை வழக்கு! சந்தேக நபர்கள் துன்புறுத்தலா? ஆஜர்படுத்தப்பட்ட டாப் ரவுடிகள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

திருச்சி : ராமஜெயம் கொலை வழக்கில் பிரபல ரவுடிகள் 12 பேர் மீது உண்மை கண்டறியும் சோதனை தொடர்பாக திருச்சி சிபிசிஐடி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட நிலையில், அனைவரும் விரைவில் பெங்களூரில் உண்மை கண்டறியும் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள் என கூறப்படுகிறது.

திருச்சி மாவட்ட திமுக முக்கிய பிரமுகரும், கழக தலைமை நிலைய செயலரும் , தற்போதைய நகர்ப்புற நிர்வாகத் துறை அமைச்சருமான கே.என்.நேருவின் தம்பியான தொழிலதிபர் ராமஜெயம், கடந்த 2012ம் ஆண்டு அதிகாலை நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளும் போது மர்ம நபர்களால் கடத்தப்பட்டார்.

கல்லணை சாலையில் உள்ள காவிரிக் கரையோரம், கை, கால்கள் இரும்புக் கம்பியால் கட்டப்பட்ட நிலையில் அவரது உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டது. கொலை நடந்து கிட்டத்தட்ட 11 ஆண்டுகள் கடந்து விட்ட நிலையில் இதுவரை குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.

ராமஜெயம் வழக்கு.. 10 ஆண்டுகளுக்கு துப்பு துலங்குகிறது.. உண்மை கண்டறியும் சோதனை.. 12 பேருக்கு சம்மன்!

English summary

In the Ramjayam murder case, 12 notorious rioters have been produced in the Trichy CBCID court for fact-finding, and all are said to be undergoing a fact-finding test in Bengaluru soon.