வன்கொடுமையை எதிர்கொண்டுள்ள 13% அரசு பள்ளி மாணவிகள்; கடமை மீறிய தந்தைகள்

சென்னை: சென்னை மாநகராட்சி பள்ளியில் பயிலும் மாணவிகளில் 13 சதவிகிதம் பேர் வன்கொடுமைகளால் (abuse) பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன.

சென்னை மருத்துவ கல்லூரி சார்பில் சுமார் 9 முதல் 12 வகுப்பு வரை உள்ள 300 மாணவிகளிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வின் முடிவில் இந்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தமிழ்நாடு பொது சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவக் ஆராய்ச்சி இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் மாநிலம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

In a shocking revelation, about 13 per cent of girl students studying in Classes 9 to 12 in a Chennai Corporation school have faced some kind of abuse, including sexual abuse, according to a survey.