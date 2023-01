ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்.. திமுக, அதிமுகவை விஞ்சிய ‛கேப்டன்’ கட்சி’..168 பேரை களமிறக்கிய தேமுதிக!

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தேமுதிக தனித்து போட்டியிடும் நிலையில் 168 பேரை பொறுப்பாளர்களாக நியமனம் செய்துள்ளது.

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் விஜயகாந்தின் தேமுதிக கட்சி தனித்து போட்டியிடுகிறது. வேட்பாளாக ஆனந்த் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் திமுகவுக்கு தாவ உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில் திமுக, அதிமுகவை பின்னுக்கு தள்ளி தேமுதிக சார்பில் ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதியில் தேர்தல் பொறுப்பாளர்களாக 168 பேரை தேமுதிக தலைமை நியமனம் செய்துள்ளது.

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி எம்எல்ஏவாக ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் மகன் திருமகன் ஈவெரா இருந்தார். இவர் கடந்த 4ம் தேதி திடீரென காலமானார். இதனால் ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி காலியானது.

பிப்ரவரி மாதம் 27ம் தேதி ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. மார்ச் மாதம் 2ம் தேதி ஓட்டு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது. இந்த தொகுதி கூட்டணி தர்மத்தின் அடிப்படையில் மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு திமுக ஒதுக்கி உள்ளது.

கடைசி நேரத்தில் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் விஜயகாந்தின் திரைப்பட கதை.. கவனிச்சிங்களா?வேற வழி இல்லையாம்

English summary

Vijayakanth's DMDK is contesting alone in the Erode East assembly constituency by-election. Anand has been announced as the candidate. While there were reports that DMK has defected to DMK, the DMDK leadership has appointed 168 people as election in-charges in Erode East assembly constituency on behalf of DMK, leaving behind AIADMK.