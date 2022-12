யானை பலத்துடன் திமுக - காங்கிரஸ்.. முட்டிமோதும் அதிமுக - பாஜக! 2023ல் தொடங்கும் பிரதமர் தேர்தல் ரேஸ்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: 2022 ஆம் ஆண்டு நம்மைவிட்டு விடைபெற இன்னும் 2 நாட்களே மீதம் உள்ளது. இந்த ஆண்டில் பல்வேறு பரப்புகளையும், திருப்பங்களையும் தமிழ்நாடு அரசியல் சந்தித்தது. 2024 ஆம் ஆண்டில் மக்களவைத் தேர்தல் வரவுள்ள நிலையில் 2023 ஆண்டும் தமிழ்நாடு அரசியலில் பரபரப்பு பஞ்சம் இருக்காது. அந்த வகையில் அடுத்த ஆண்டில் நடக்க இருக்கு அரசியல் நிகழ்வுகளை பார்ப்போம்.

கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியமைத்தது. இந்த நிலையில், 2022 ஆம் ஆண்டு முடிவடைந்து 2023 ஆம் ஆண்டு வரவுள்ளது.

மறுபக்கம் அதிமுகவோ 2022 ஆம் ஆண்டு மே மாதத்தில் இருந்தே உட்கட்சி பூசல்களை சந்தித்து வழக்குகளிலேயே நேரத்தை செலவிட்டு வருகிறது. ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் மோதலால் சரியான எதிர்க்கட்சியாகக் கூட அதிமுகவால் செயல்பட முடியாத நிலை உள்ளது.

Just 2 days left for 2022. In this year, Tamil Nadu politics experienced various twists and turns. With Lok Sabha elections coming up in 2024, there will be no dearth of excitement in Tamil Nadu politics in 2023 as well. In that way, let's see the political events that will happen in the next year.