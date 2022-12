2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாமக யாருடன் கூட்டணி? சட்டென வந்து விழுந்த கேள்வி.. ராமதாஸ் சொன்ன பதில்!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாமக யாருடன் கூட்டணி அமைக்கும் என பத்திரிகையாளர் கேட்ட கேள்விக்கு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் பதில் அளித்தார்.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் ராமாதாஸ் இன்று சென்னையில் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்தினார். இந்த சந்திப்பின்போது பத்திரிகையாளர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு அவர் பதில் அளித்து வந்தார். இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் ராமதாஸ் கூறியதாவது:

சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை அரசு நடத்த வேண்டும். தமிழகத்தில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என முதலமைச்சரிடம் வலியுறுத்துவேன். சாதிவாரியான கணக்கெடுப்பு நடத்தி எல்லோருக்கம் தேவையானதை கொடுக்க வேண்டும்.

தமிழக அரசு மாண்டஸ் புயல் முன்னெச்சரிக்கை பணிகளை நன்றாக கையாண்டுள்ளது. ஆன்லைன் ரம்மி உள்ளிட்ட சூதாட்ட தடை சட்ட மசோதாவுக்கு ஆளுநர் ஆர்என் ரவி கையெழுத்திடாதது என்பது அநியாயத்திலும் அநியாயம்'' என்றார்.

கைநிறைய சம்பளம்.. பாஸ்போர்ட் அலுவலகத்தில் வேலைவாய்ப்பு.. மதுரை, கோவையில் பணி செய்யலாம்! விபரம்

இந்த வேளையில் 2024ம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தற்போதைய கூட்டணியில் தொடருமா? புதிய கூட்டணி அமைக்குமா? என பத்திரிகையாளர் கேள்வி எழுப்பினார். இதற்கு ராமதாஸ், ‛‛தேர்தலுக்கு இன்னும் நாள் உள்ளது. கூட்டணி பற்றி இப்போது கூற முடியாது. தேர்தலுக்கு 3 அல்லது 4 மாதங்கள் இருக்கும்போது அதுபற்றி முடிவு செய்யப்படும்'' என்றார்.

English summary

Ramadoss, the founder of the Patali People's Party, answered the journalist's question about who the BAM would form an alliance with in the 2024 parliamentary elections.