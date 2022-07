நீங்கல்லாம் பூமர் அங்கிள்.. டிடிஎப் வாசன் எங்க கிங்.. உறுமும் 2கே கிட்ஸ்! அது என்ன பூமர் தெரியுமா?

Chennai

சென்னை : பைக் ரைடர் மற்றும் யூட்யூப் பிரபலமான டிடிஎஃப் வாசன் குறித்த விவாதங்கள் கடந்த சில நாட்களாக சமூக வலைதளங்களை ஆக்கிரமித்துள்ள நிலையில் அவருக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில், அவரை விமர்சிக்கும் 90'ஸ் கிட்ஸ்களை சரிங்க பூமர் அங்கிள் என 2கே கிட்ஸ்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

Who Is TTF Vasan? | TTF Vasan-க்கு Police கொடுத்த Warning | TTF Fans Meet *TamilNadu

கோவையைச் சேர்ந்த பிரபல பைக் ஆர்வலரும் யூட்யூபருமான டிடிஎஃப் வாசல் நடத்திய ரசிகர்கள் சந்திப்பு குறித்த பேச்சு தான் தற்போது சமூக வலைதளங்கள் மட்டுமல்லாது அனைத்து ஊடகங்களையும் ஆக்கிரமித்துள்ளது.

நடிகர்களை விட சாதாரண ஒரு பைக் ரைடருக்கு ஏன் இவ்வளவு கூட்டம் என்பது குறித்தான விவாதங்கள் எழுந்துள்ளது. எதற்காக இளைஞர்கள் குறிப்பாக 15 வயது முதல் 25 வயதுக்கு உட்பட்ட மாணவர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் அவருக்கு ஆதரவாக இருப்பதற்கு காரணம் என்ன என்பது குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.

As debates over bike rider and YouTube popular TTF Vaasan have taken over social media for the past few days, 2K Kids have been ripping off 90's kids who criticize him as Saringa Boomer Uncle in a show of support.