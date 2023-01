சிறுமி டான்யா நினைவிருக்கா? முதலமைச்சர் ஸ்டாலினால் மாறிய முகம் - இன்று 2ம் கட்ட அறுவை சிகிச்சை

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: முக சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் துரித நடவடிக்கையால் முதற்கட்ட அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டு சிறுமி டான்யா குணமடைந்த நிலையில் மருத்துவர்கள் பரிந்துரையின்படி இன்று மீண்டும் இரண்டாம் கட்ட தொடர் அறுவை சிகிச்சைக்காக அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் மோரூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஸ்டீபன்ராஜ். இவரது மனைவி சௌபாக்யா. இந்த தம்பதியின் 9 வயது மகளான டான்யா அரியவகை முக சிதைவு நோயில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

பிறக்கும் போது அனைவரையும் போல சாதாரணமாக இருந்துள்ளார் டான்யா. அவர்களுக்கு மூன்றரை வயதில் முகத்தில் கரும்புள்ளி ஒன்று தோன்றி இருக்கிறது.

முக தசை சிதைவு நோய்..சிறுமி தான்யாவிற்கு 8 மணி நேரம் அறுவை சிகிச்சை..பழைய முகம்..அம்மா ஆனந்த கண்ணீர்

English summary

Due to the rapid action of Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin, the girl Tanya, who was suffering from facial disfigurement, underwent an initial operation and was cured, but today she has been admitted to the hospital for a second operation.