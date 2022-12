சென்னையை நெருங்கிய மாண்டஸ்! வேலைய காட்ட ஆரம்பிச்சுருச்சே! காத்து அடிக்கலைனாலும் வெளியே வராதீங்க!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மாண்டஸ் புயலின் மையப் பகுதி கரையைக் கடக்கத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், மாமல்லபுரத்திற்கு 30 கி.மீ. தொலைவில் மாண்டஸ் மையம் கொண்டுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. காற்றின் வேகம் குறைந்தாலும் மக்கள் வெளியே வர வேண்டாம் என அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.

மாண்டஸ் புயலின் மையப்பகுதி நீண்ட நேரமாக கடலில் மையம் கொண்டிருந்த நிலையில் தற்போது அதன் மையப்பகுதி மெல்ல மெல்ல கரையை கடக்க துவங்கியிருக்கிறது. இதனால் மாமல்லபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெரிய அளவில் காற்றின் வேகம் அதிகரித்து இருக்கிறது.

தற்போதைய சூழலில் சென்னையிலிருந்து சுமார் 70 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும், மாமல்லபுரத்திலிருந்து சுமார் 30 கிலோமீட்டர் தொலைவில் மான்டஸ் புயல் மையம் கொண்டுள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருக்கிறது.

English summary

30 km from Mamallapuram as the center of Cyclone Mandous has started to cross the coast. The India Meteorological Department has announced that Mandus is centered in the distance. Officials have warned people not to venture out even as the wind speed eases.