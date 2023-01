'புத்தாண்டு பரிசு' தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு.. முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: தமிழக அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களுக்கான அகவிலைப்படி உயர்த்தி வழங்கப்படுவதகாக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். இதன்படி 34 சதவீதத்தில் இருந்து 38 சதவிகிதமாக அகவிலைப்படி உயர்த்த்தப்படுகிறது.

தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி இன்று முதல் உயர்த்தப்படுவதாக முதல்வர் மு.கஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். 34 சதவிகிதம் ஆக இருந்த அகவிலைப்படி 38 சதவிகிதம் ஆக உயர்த்தப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் மூலம் அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 4 சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. சமவேலைக்கு சம ஊதியம் கோரி போராடி வரும் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் கோரிக்கை தொடர்பாக ஆய்வு செய்ய குழு அமைக்கப்படும் என்று முதல்வர் மு.கஸ்டாலின் வெளியிட்ட அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has announced that the government employees and teachers will be given an increase. Accordingly, the rate of depreciation is increased from 34 percent to 38 percent.