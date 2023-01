இதுவரை 40.. ஆன்லைன் சூதாட்ட தற்கொலை.. தமிழ்நாடு அரசுக்கு அன்புமணி ராமதாஸ் சொல்லும் முக்கிய ஐடியா!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஆன்லைன் சூதாட்டத்திற்கு அடிமையாகி ரூ.15 லட்சம் வரை இழந்த இளைஞர் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் வேதனையளிப்பதாக பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார். ஆன்லைன் சூதாட்ட தடைச்சட்டம் செல்லாது என்று அறிவிக்கப்பட்ட பின் நிகழும் 40வது தற்கொலை என்று குறிப்பிட்டுள்ள அன்புமணி ராமதாஸ், இந்த விவகாரத்தில் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் 162வது பிரிவை ப்யன்படுத்துவது உள்ளிட்ட மாற்று வழிகளை ஆராய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.

நெல்லை அருகே ஆன்லைன் ரம்மியில் 15 லட்சம் வரை இழந்த இளைஞர் ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. நெல்லை மாவட்டம் பனங்குடி அருகே ரோஸ்மியாபுரத்தைச் சேர்ந்த சிவன்ராஜ் என்பவர் தொடர்ந்து பல நாட்களாக ஆன்லைன் ரம்மி விளையாடி வந்திருக்கிறார்.

தொடர்ந்து தனது பணம் முழுவதையும் இழந்த அவர் பிறரிடம் கடன் வாங்கி ஆன்லைன் ரம்மியில் பணத்தை இழந்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும் சொத்துகளை விற்று வீட்டில் இருந்த பணத்தையும் எடுத்து ஆன்லைன் ரம்மியில் இழந்துள்ளார். சுமார் பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் வரை அவர் பணத்தை இழந்த நிலையில் விட்டதை பிடித்து விடலாம் என நினைத்து நேற்று ஒரு நாளில் ஒரு லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கி அதனை ஒரே நாளில் இழந்திருக்கிறார்.

English summary

PMK Leader Anbumani Ramadoss said that the incident of suicide of a youth who lost Rs.15 lakhs due to online gambling is painful. Anbumani Ramadoss mentioned that this is the 40th suicide after the online gambling ban was declared invalid.