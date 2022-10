5 விரல்கள்.. எதை தொடுவார் அப்பாவு? ‘சொன்னதை கவனிச்சீங்களா?’ இது மட்டும் நடந்தா.. பாவம் ஓபிஎஸ்..!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் அதிகாரப் போரில் சட்டமன்றத்தில் யாருடைய கோரிக்கை ஏற்கப்பட இருக்கிறது? யாருடைய வேண்டுகோள் நிராகரிக்கப்பட இருக்கிறது என்பது அதிமுக தொண்டர்களின் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது.

சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் வரும் 17ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கும் நிலையில் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் மோதல் விவகாரத்தில் திமுகவும், சபாநாயகரும் என்ன முடிவு எடுக்கப் போகிறார்கள் என பெரிய எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்துள்ளதன் அடிப்படையில் பார்த்தால், 5 ஆப்ஷன்களில் ஒன்றைத்தான் அவர் முடிவு செய்திருக்கலாம் எனத் தகவல்கள் வருகின்றன. சபாநாயகரின் இந்த முடிவால் இரு தரப்பும் திருப்தி அடைவார்களா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

நீடிக்கும் 'சஸ்பென்ஸ்'.. என்ன நடக்கப்போகுது? சட்டசபைக்கு போவாரா ஓபிஎஸ் ? - திட்டம் என்ன?

In the O Panneerselvam - Edappadi Palaniswami clash, whose demand will be accepted by TN speaker Appavu? Based on what Speaker Appavu has said, there are reports that he may have decided on one of the 5 options.