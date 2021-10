3 அலை பரவ நாமே காரணமாகி விடக்கூடாது...கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்த முன் வாருங்கள் -டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் முதல் தவணை தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்ட பலர் இரண்டாவது தவணை தடுப்பூசி செலுத்தி கொள்ளவில்லை என்று சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார். 2ஆவது டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள மக்கள் முன்வரவேண்டும் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

நாடு முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் இரண்டாவது அலை கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டாலும் கேரளா, கர்நாடகா போன்ற பல்வேறு மாநிலங்களில் வைரஸ் தாக்கும் மீண்டும் பரவத்தொடங்கியுள்ளது. தமிழகத்தில் இரண்டாவது அலை முழுவதுமாக கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. மூன்றாவது அறை இந்த ஆண்டின் இறுதியில் உச்சத்தை எட்ட வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதால் முன்னெச்சரிக்கையாக நாடு முழுவதும் தடுப்பூசிகளை செலுத்தும் பணியில் மத்திய அரசும் மாநில அரசுகளும் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன.

தமிழகத்தில் 57 லட்சம் பேர் 2-ஆம் தவணை தடுப்பூசி செலுத்தி கொள்ளாதது வருத்தம்.. மா.சு

இதுவரை 100 கோடி தடுப்பூசி செலுத்தி இந்தியா சாதனை படைத்துள்ளது. இந்தியாவின் மக்கள் தொகை 130 கோடி என்ற நிலையில் 100 கோடி தடுப்பூசி என்பது மிகப்பெரிய சாதனையாக பார்க்கப்படுகிறது. உத்தரபிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேசம், குஜராத், ராஜஸ்தான் ஆகிய 5 மாநிலங்கள் தடுப்பூசி செலுத்தியதில் முதல் 5 இடங்களில் உள்ளன. மக்கள் தொகை அடிப்படையில் அதிகளவு தடுப்பூசி செலுத்தி உத்தரகண்ட் சாதனை சாதனை படைத்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Health Secretary Radhakrishnan has said that many people in Tamil Nadu who have been vaccinated in the first installment have not been vaccinated in the second installment. He also said that people should come forward to get the 2nd dose vaccine.