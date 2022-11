டிவியில் மோடி.. ஏடிஎமில் மக்கள் -அந்த நாள் நியாபகம் நெஞ்சிலே வந்ததே! பணமதிப்பிழப்பை மறக்க முடியுமா?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பிரதமர் நரேந்திர மோடி பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு இன்றோடு 6 ஆண்டுகள் கடந்துவிட்ட நிலையில் அந்த அறிவிப்பு வெளியான தினத்தில் அரங்கேறிய சம்பவங்கள், மக்களின் நிலையை அலசுவோம்.

2016 ஆம் ஆண்டு.. நவம்பர் 8 ஆம் தேதி.. இரவு 8 மணி.. திடீரென தொலைக்காட்சி முன் தோன்றினார், 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் பிரதமராக பதவியேற்ற நரேந்திர மோடி. நாட்டு மக்கள் அனைவரும் தொலைக்காட்சியையே உற்று நோக்கிக் கொண்டு இருந்தனர்.

அந்த தருணத்தை இந்தியர்கள் யாராலும் இன்றளவும் அவ்வளவு எளிதில் மறந்துவிட முடியாது. அப்போது இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தையும் கோடிக்கணக்கான மக்களின் வாழ்க்கையையும் புரட்டிப்போடும் அறிவிப்பு வெளியானது.

குஜராத் தேர்தல்:எனக்கு A ஃபார் ஆதிவாசிதான்-பழங்குடி ஓட்டுகளை டார்கெட் செய்து பிரதமர் மோடி பிரசாரம்!

English summary

6 years have passed since Prime Minister Narendra Modi announced demonetisation. let us analyze the events that took place on the day of the announcement and the condition of the people.