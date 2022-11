"ஏஏ, நகரு".. நம்ம விஜயகாந்த்தா?.. ஸ்டாலினும், பாஜகவும்.. அல்டிமேட் பிளானில் கூட்டணி.. செம்ம தேமுதிக

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: விஜயகாந்த்தின் கட்சி தேமுதிக, யாருடன் கூட்டணி வைக்க போகிறது? யார் எத்தனை சீட்கள் தர போகிறார்கள்? அதற்கு தேமுதிக தன்னை எந்த அளவுக்கு பலப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்? என்பது போன்ற எதிர்பார்ப்புகள் அரசியல் களத்தில் முளைக்க தொடங்கி உள்ளன.

எம்பி தேர்தலுக்கு இன்னும் டைம் இருக்கிறது என்றாலும், இப்போதே கூட்டணி சலசலப்புகள் ஆங்காங்கே ஒலிக்க தொடங்கிவிட்டன.. கடந்த 6 மாத காலமாகவே இதற்காக தமிழக பாஜக முனைப்பு காட்டி வருகிறது.

ஆனால், அதிமுக தலைமையில் மெகா கூட்டணி அமைக்கப்படும் என்று திடுதிப்பென்று அறிவித்து, பாஜகவுக்கே ஷாக் தந்துவிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி. அந்தவகையில், தேமுதிக யாருடன் கூட்டணி வைக்க போகிறது என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

