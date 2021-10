முதற்கட்ட உள்ளாட்சி தேர்தல்.. 74 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவு.. அதிகபட்சம் எந்த மாவட்டம் தெரியுமா?

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 9 மாவட்டங்களுக்கான முதற்கட்ட உள்ளாட்சி தேர்தலில் 74.37 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2019-ம் ஆண்டு ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெற்றது.

அப்போது காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி நெல்லை, தென்காசி, ஆகிய 9 மாவட்டங்கள் பிரிக்கப்பட்டு இருந்ததால் வார்டு மறுவரையறை காரணமாக இந்த மாவட்டங்களில் மட்டும் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெறவில்லை.

இந்த மாவட்டங்களில் அக்டோபர் 6-ம் தேதி மற்றும் 9-ம் தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் ஏற்கனவே அறிவித்து இருந்தது.

English summary

In the first phase of local body elections for 9 districts in Tamil Nadu, 74.37 percent votes have been registered. Viluppuram recorded a maximum of 81.36% of the vote