'கோயில் நிலங்களில் குடியிருப்பவர்களுக்கு.. பட்டா வழங்க முடியாது..' அமைச்சர் சேகர்பாபு திட்டவட்டம்

சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் கோயில்களுக்குச் சொந்தமான 520 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கோயில் நிலங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறிய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு, கோயில் நிலங்களில் குடியிருப்பவர்களுக்குப் பட்டா வழங்க முடியாது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சராக இருப்பவர் சேகர்பாபு. இவர் அறநிலையத் துறை அமைச்சராகப் பதவியேற்றது முதலே பல முக்கிய முன்னெடுப்புகளைச் செய்து வருகிறார்.

கோயில்களுக்குச் சொந்தமான நிலங்கள் மீட்பு, அர்ச்சகர்களுக்கு கொரோனா நிவாரண நிதி எனப் பல புதிய திட்டங்களை அமைச்சர் சேகர்பாபு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார்.

Minister Sekar babu said 520 crores worth of temple land has been retrieved in the last 55 days. Minister Sekar babu also ADMK govt didn't take any action for Tamil Nadu Religious Endowments department.