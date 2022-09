உறுதி.. 9 கோவில் யானைகளை அசாமுக்கு அனுப்புவது இல்லை! உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு திட்டவட்டம்

Chennai

சென்னை: அசாம் மாநிலத்தில் இருந்து பெறப்பட்டு தமிழக கோவில்களில் பராமரிக்கப்படும் 9 யானைகளையும் திருப்பி அனுப்பப் போவதில்லை என்று தமிழக அரசு, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.

விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோவிலில் பராமரிக்கப்படும் அசாம் மாநிலத்தில் இருந்து பெறப்பட்ட யானை ஜாய் மாலாவை, அதன் பாகன்கள் வினைல் குமார் மற்றும் சிவ பிரசாத் ஆகியோர் துன்புறுத்துவது போன்ற காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவின.

கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நடந்த இந்த சம்பவத்தை அடுத்து தமிழகத்தில் உள்ள ஒன்பது கோவில்களுக்கு 2010 - 2015ம் ஆண்டுகளில் வழங்கப்பட்ட யானைகளை திரும்ப பெற அசாம் அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

The Tamil Nadu government has categorically stated in the Madras High Court that it will not return the 9 elephants taken from Assam and kept in Tamil Nadu temples.