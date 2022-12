எனக்கு பேத்தி பிறந்திருக்கா.. மகிழ்ச்சியில் வயிறு முட்ட குடித்த சுரேஷ்! காலையில் காத்திருந்த ஷாக்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் தனக்கு பேரக்குழந்தை பிறந்த மகிழ்ச்சியில் அளவுக்கு அதிகமாக மது அருந்திய தொழிலதிபர் ஒருவர் வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த போது தீயில் கருகி உயிரிழந்த சம்பவம் பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அணைக்கப்படாத ஒரு சிகரெட் துண்டால் ஒரு குடும்பமே தற்போது மீள முடியாத சோகத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறது.

முன்பெல்லாம் குழந்தை பிறந்தது முதல் திருமணம் வரையிலான சுப நிகழ்ச்சிகளின் போது கோவிலுக்கு செல்வது பெரியவர்களிடம் ஆசி பெறுவது என்ற நடைமுறை தற்போது முற்றிலுமாக மாறிவிட்டது என்றே கூறலாம்.

திருமணம் தொடங்கி துக்க வீடுகளாக இருந்தாலும் மது விருந்து வைப்பது தான் தற்போது பேஷன் ஆகிவிட்டது. எந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் மது குடிப்பவர்களே ஆக்கிரமித்து இருப்பது பறவையும் வேதனைக்கு உள்ளாக்கி இருக்கிறது.

English summary

In Chennai, the incident of a businessman who had consumed too much alcohol while sleeping at his house and died in a fire caused a lot of shocks. A single unextinguished cigarette has plunged a family into irreparable tragedy.