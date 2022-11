பாஜக+பாமக=மெகா கூட்டணி! வடக்கு மேற்கில் எடப்பாடியின் புதுக்கணக்கு! ’சவுத்’தில் காத்திருக்கும் சவால்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் பல மாதங்கள் இடைவெளி இருக்கும் நிலையில், பொதுவெளியில் அதனைப் பற்றிப் பேசியதோடு, 'மெகா கூட்டணி; அமைக்கப்படுமென எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ள நிலையில் அக்கட்சியில் பரபரப்பு பற்றிக் கொண்டுள்ளது.

தற்போதைய சூழலில் தமிழகத்தில் பலமான எதிர்க் கட்சி தாங்கள் தான் என்பதை நிரூபிக்க எடப்பாடிக்கு கிடைத்திருக்கும் வாய்ப்பை அவர் எப்படி பயன்படுத்திக் கொள்ளப் போகிறார் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

ஒற்றைத் தலைமைக்கான மோதலில் கிட்டத்தட்ட 4 அணிகளாக இருக்கிறது அதிமுக. டிடிவி தினகரன் தனியாக கட்சி ஆரம்பித்து களம் இறங்கி இருக்கும் நிலையில், பொதுச்செயலாலர் என சசிகலாவும், இடைக்கால பொதுச் செயலாலர் என எடப்பாடி பழனிசாமி, ஒருங்கிணைப்பாளர் என ஓபிஎஸ்ஸும் அரசியல் செய்து வருகின்றனர்.

While there is still a gap of several months for the parliamentary elections, Edappadi Palaniswami has announced that a 'mega alliance' will be formed and has talked about it in public, and the party is in a frenzy.