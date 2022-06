கட்சியை விட்டு நீக்க வேண்டும்! ஓபிஎஸ்சுக்கு எதிராக மாஸ்டர் பிளானுடன் "மாஜி!" இதற்கா அவசர வெளிநடப்பு?

Chennai

சென்னை : சென்னை அதிமுக பொதுக்குழு மற்றும் செயற்குழு கூட்டம் தொடங்கியுள்ள நிலையில் ஒற்றை தலைமை தொடர்பான வாக்கெடுப்பு பன்னீர்செல்வத்தை கட்சியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் ஒருவர் அதிரடி வாக்கெடுப்பு நடத்த உள்ளதாக தகவல் வெளியான நிலையில், முன்னதாகவே கூட்டத்திலிருந்து வெளியேறினார்.

அதிமுகவின் அடுத்த பொதுக்குழு கூட்டம் 11.7.2022 அன்று நடைபெறும்

என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே என்ற ரீதியில் தான் அதிமுக பொதுக்குழுவில் அமர்ந்திருக்கிறார், கழகத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா இருந்தபோது அவருக்கு அடுத்த இடத்தில் வைத்து அழகு பார்க்கப்பட்ட ஓபிஎஸ் தற்போது அதே கட்சியைச் சேர்ந்த தொண்டர்களாலேயே கூட்டத்தை விட்டு வெளியேறவேண்டும் என முழக்கமிட்டு வருகின்றனர்.

ஜெயலலிதா இருந்த பதவியில் வேறு யாரும்? முட்டாள்தனம்.. ஓபிஎஸ் திமுக பி டீம்..விளாசிய அதிமுக நிர்வாகி!

