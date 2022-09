தூக்கி ஜெயில்ல போடுங்க சார்! சும்மா இருந்த ஜிபி முத்துவை ஊதி கெடுத்த டிடிஎஃப் வாசன்! புது ட்ரெண்ட்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பிரபல யூட்யூபரும் பைக்கருமான டிடிஎஃப் வாசன் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் சர்ச்சையில் சிக்கிய நிலையில், தற்போது ஜிபி முத்துவுடனான அதிவேக பயணத்தின் காரணமாக மீண்டும் சிக்கலை சந்தித்திருக்கும் நிலையில் அவரை கைது செய்ய வேண்டுமென கோரிக்கையுடன் சமூக வலைதளங்களில் ஹேஸ்டேக் ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

கடந்த சில நாட்களாகவே டிடிஎஃப் வாசன் குறித்த பதிவுகள் தான் சமூக வலைதளங்களை ஆக்கிரமித்து இருக்கிறது. அவரது பிறந்தநாளுக்கு அவரைக் காண ஆயிரக்கணக்கில் குவிந்த ரசிகர்கள் தான் தற்போது ஹாட் டாபிக்.

கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த பிரபல பைக் ரைடரான டிடிஎஃப் வாசன் தான் பயணம் செய்யும் வீடியோக்களை யூடியூபில் பதிவேற்றது எடுத்து அவருக்கு சுமார் 27 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்கள் உள்ளனர். அதே நேரத்தில் கடந்த சில நாட்களாக சர்ச்சைகளில் சிக்குவதும் வழக்கமாகி வருகிறது.

English summary

Popular YouTuber and Biker TTF Vasan has been in controversy for the past few days and now he is in trouble again due to his high speed ride with Gp Muthu, a hashtag is trending on social media with demands for his arrest.