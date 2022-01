சட்டக் கல்லூரி மாணவர் மீது கொடுங்கையூர் போலீசார் சிறுநீர் கழித்ததாக திடுக் புகார்! காவல்துறை மறுப்பு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: சென்னை அருகே முகக்கவசம் அணியவில்லை எனக் கூறி சட்டக் கல்லூரி மாணவரை போலீஸார் விடிய விடிய தாக்கியதாகவும் அவர் முகத்தில் சிறுநீர் கழித்ததாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ள நிலையில், போலீசார் இதனை மறுத்துள்ளனர்.

சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட வியாசர்பாடி அருகே உள்ள புது நகர் பகுதியை சேர்ந்த அப்துல் ரஹீம் என்பவர் தரமணியில் உள்ள சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தில் ஐந்தாண்டு சட்டப்படிப்பு படித்து வருகிறார்.

கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருந்தாலும் குடும்ப சூழ்நிலை கருதி இரவு நேரங்களில் கடைகளில் பகுதி நேர வேலையும் செய்து வந்திருக்கிறார்.

English summary

Police have denied allegations that a law college student was assaulted and urinated in his face for not wearing a mask near Chennai.