குடும்ப பெண்கள் தான் ’டார்கெட்’! செல்போனில் வலைவிரிக்கும் கிரைம் கும்பல்! போனா வராது.. கவனம் மக்களே!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : வீட்டிலிருந்தே சம்பாதிக்கலாம், குடும்பத் தலைவிகளுக்கு அரிய வாய்ப்பு என வாட்ஸ் அப்பில் பெண்களை குறி வைத்து அனுப்பப்படும் லிங்குகளை திறக்க வேண்டாம் எனவும் இதனால் வங்கி கணக்குகளில் உள்ள பணம் மாயமாகும் என சைபர் கிரைம் போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர்.

செல்போன் யுகத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் மக்களுக்கு எப்படி புதிய புதிய வசதிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வருகிறதோ அந்த வகையில் மக்களிடம் இருந்து ஆட்டைய போடுவதற்கென்றே நாளுக்கு நாள் மோசடி சம்பவங்களும் அதிகரித்து வருகிறது.

கார்டு மேல இருக்க 16 நம்பர் சொல்லு, வெளிநாட்டில் இருந்து கிப்ட் வருகிறது, உங்கள் செல்போன் எண்ணுக்கு பரிசு விழுந்துள்ளது என நம்பியார் காலத்துக்கு டெக்னிக்குகள் தற்போது வரை பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Cybercrime police have warned against opening links sent to women on WhatsApp as a rare opportunity for housewives to earn money from home, as money in bank accounts will disappear.