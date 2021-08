சட்டசபையில் திறக்கப்பட்டது கருணாநிதி உருவப்படம்.. கீழே எழுதப்பட்ட வரிகள்தான் ஹைலைட்டே.. பிரமாதம்!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழக சட்டசபை நூற்றாண்டு விழாவின் ஒரு பகுதியாக மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் உருவப்படம் இன்று திறந்துவைக்கப்பட்டது . குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் கருணாநிதியின் உருவ படத்தை இன்று திறந்து வைத்தார்.

இதையொட்டி மாலை 5 மணிக்கு சட்ட சபைக்கு வருகை தந்த ராம்நாத் கோவிந்த்திற்கு, புத்தகம், சால்வை அணிவித்து முதல்வர் முக ஸ்டாலின் வரவேற்றார்.

முன்னதாக, இந்த விழாவுக்கான வரவேற்புரை சபாநாயகரால் நிகழ்த்தப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து கருணாநிதி உருவப்படம் பொத்தானை அழுத்தி வைப்பதன் மூலம் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

