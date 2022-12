உதயநிதி ஸ்டாலினுடன் வலம் வரும் அமைச்சர்கள் படை! காரின் பின் இருக்கையில் யார் யார்?

Chennai

சென்னை: அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினுடன் அமைச்சரவையில் உள்ள ஒரு டீம் அவருடன் எல்லா நிகழ்வுகளிலும் கலந்துகொண்டு வருகிறது.

கருணாநிதி காரில் துரைமுருகன், எ.வ.வேலு இடம் பிடித்ததை போல், ஸ்டாலின் காரில் கே.என்.நேரு, பொன்முடி இடம்பிடித்ததை போல் அமைச்சர் உதயநிதி காரில் செந்தில்பாலாஜி, மூர்த்தி, சிவசங்கர், உள்ளிட்டோர் இடம்பிடித்துள்ளனர்.

நேற்று சென்னையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் சென்ற இடங்களுக்கெல்லாம் அவருடன் இவர்கள் ஒன்றாகவே பயணித்தனர்.

English summary

A team in the Cabinet along with Minister Udhayanidhi Stalin has been accompanying him on all events.