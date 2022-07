ப்பா இதுதான் துணிச்சல்! நான் "அங்கதான்" வேலை பார்க்கிறேன்! தைரியமாக சொன்ன பெண்.. குவியும் பாராட்டு

Chennai

oi-Karthi Ramu

சென்னை: நாடு முழுவதும் வேலை தேடுவோர் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், அதற்கான தனியார் வலைதளமான LinkedIn-ல் பெண்மணி ஒருவர் தன்னுடைய வேலை குறித்த சுயவிவரத்தில் பாலியல் தொழிலாளி என குறிப்பிட்டு அப்டேட் செய்துள்ளார். இது தொடர்பான ஸ்கீரீன் ஷாட் சமூக வலைதளத்தில் பகிரப்பட்டு பரபரப்பான விவாதமாக மாறியுள்ளது.

நாடு முழுவதும் வேலைவாய்ப்பின்மை கணிசமான அளவில் அதிகரித்து வருகிறது. பட்டதாரியான லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் வேலை தேடி அலையும் சூழுல் உருவாகியுள்ளது.

கொரோனா பெருந்தொற்று ஓரளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பின்னரும் கூட இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு இன்னமும் கேள்விக்குறியாக உள்ளது. இந்நிலையில் பலர் வேலை வாய்ப்பு தளங்களில் விண்ணப்பித்து காத்து கிடக்கின்றனர்.

’காஸ்ட்ரேஷன்’ பாலியல் குற்றத்தில் ஈடுபட்டால் ஆண்மை நீக்கம்! அதுவும் இந்த மாதிரியா? 'தாய்’ அதிரடி..!

English summary

An incident in which a woman posted on LinkedIn about her new job in her profile has become a topic of conversation on social media. He also stated the reason why he mentioned this.