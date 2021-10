நீல நிற ஆதார் கார்டு என்றால் என்ன? எப்படி வாங்குவது? ஏன் இந்த கார்டு அவசியம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: 2018 ஆம் ஆண்டில், இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (யுஐடிஏஐ) 5 வயது உடைய குழந்தைகளுக்கு நீல நிறத்தில் உள்ள 'பால் ஆதார்' அட்டையை அறிமுகப்படுத்தியது. வழக்கமான வெள்ளை ஆதார் அட்டை போலல்லாமல். 12 இலக்க தனித்துவ அடையாள எண் கொண்ட இந்த நீல ஆதார் அட்டை குழந்தை 5 வயதை கடந்தவுடன் செல்லாது.

வழக்கமான ஆதார் அட்டையை உருவாக்குவதற்கான நடைமுறையைப் போலவே, பெற்றோரும் தங்கள் குழந்தையை பதிவு செய்ய ஒரு படிவத்தை நிரப்ப வேண்டும். அத்துடன் அடையாளச் சான்று, முகவரிச் சான்று, உறவின் சான்று, குழந்தை பிறந்த தேதி போன்ற ஆவணங்களுடன் சென்று இ சேவை மையத்திற்கு சென்று விண்ணபிக்கலாம்

ஒரு நீல ஆதார் அட்டை வழக்கமான ஆதார் அட்டையை விட பல வழிகளில் வேறுபட்டது. இது 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கானது என்ற வெளிப்படையான உண்மையைத் தவிர, இரண்டு ஆதார் அட்டைகளுக்கிடையேயான மிகப்பெரிய வித்தியாசம் என்னவென்றால், 'பால் ஆதார்' அட்டையில் குழந்தையின் பயோமெட்ரிக் தகவல்கள் இருக்காது.

English summary

In 2018, the Unique Identification Authority of India (UIDAI) introduced the blue 'Pal Aadhar' card for children under 5 years of age. Unlike regular white Aadhaar card. This blue Aadhar card with 12 digit unique identification number is not valid after the age of 5 years.