அரை லிட்டர் பாக்கெட்.. எடை குறைய இதுதான் காரணம்! எத்தனை பாக்கெட்களில் எடை குறைந்தது! ஆவின் விளக்கம்

சென்னை: ஆவின் பால் எடை குறைந்து இருப்பதாக எதிர்க்கட்சியினர் புகார் தெரிவித்துள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக ஆவின் நிறுவனமே விளக்கம் கொடுத்து உள்ளது.

ஆவின் பாலின் எடை குறைந்துள்ளதாக சமூக வலைத்தளங்களில் செய்திகள் வெளியானது. அரை லிட்டர் பாலின் எடை குறைந்து இருந்ததாகத் தகவல்கள் வெளியாகின.

இந்த விவகாரம் குறித்து தமிழக அரசை விமர்சித்து ஓ. பன்னீர்செல்வம் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டு இருந்தார். அதேபோல அண்ணாமலையும் இது குறித்து கேள்வி எழுப்பி இருந்தார்.

அரை லிட்டர் ஆவின் பால் 430 கிராம்தான் இருக்குது.. அநியாயம்.. ஆவேசமாக அறிக்கை விட்ட ஓபிஎஸ்

English summary

Aavin says in only one packed the weigth was less: (ஆவின் பால் எடை குறைய என்ன காரணம்) Aavin milk packet decreased what is the reason.