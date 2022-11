அதிமுக தான் திமுக அரசை காப்பாத்தி இருக்கு.. கொளத்தூர் என்ன கன்னித்தீவா? - கொதித்த ஜெயக்குமார்!

Chennai

சென்னை : சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் தொடங்கப் பட்டதாகவும், அதன் காரணமாகவே பல இடங்களில் மழைநீர் வடிந்துள்ளதாகவும் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்து வருகிறது. சென்னையில் தொடர்ந்து பெய்த கனமழையால், திருவிக நகர், புளியந்தோப்பு, கொளத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது.

பல இடங்களில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் மூலம், தண்ணீர் தேங்குவது தடுக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் தமிழக அரசும், சென்னை மாநகராட்சியும் பணிகளைத் துரிதப்படுத்தி வருகிறது.

இந்நிலையில், கடந்த 10 ஆண்டுகளாக அதிமுக ஆட்சியில் மழைநீர் வடிகால்கள் சீரழிக்கப்பட்டதாகவும், திமுக ஆட்சிக்கு வந்தபிறகே பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வந்ததாகவும், முதல்வர் ஸ்டாலின் மற்றும் அமைச்சர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

புலம்பல்..திறமையில்லை..திமுக எப்போதுமே அதிமுகவிற்கு பகையாளிதான்..போட்டு தாக்கும் ஜெயக்குமார்

Former minister Jayakumar said that the work of constructing rainwater drainage system in Chennai was started during AIADMK regime and because of that rainwater has drained in many places today.