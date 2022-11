எல்லாம் மய்யத்தை மறக்கத்தான்.. இன்னும் 5 வருஷம் பிசி! அரசியலை கொஞ்சம் கவனிங்க ஆண்டவரே! ஏங்கும் மநீம!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : விக்ரம் படத்தின் பெரு வெற்றிக்குப் பிறகு சினிமா பக்கம் தனது கவனத்தை மீண்டும் செலுத்தியுள்ள கமலஹாசன் அடுத்தடுத்து பல படங்களில் நடிக்க தயாராகி வரும் நிலையில் கட்சிப் பணிகள் தொய்வடைந்துள்ளதாக மக்கள் நீதி மயயம் நிர்வாகிகள் புலம்பி வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழ் திரையுலகில் அறிமுகமானாலும் உலக நாயகன் என ரசிகர்களால் அன்போடு அழைக்கப்படும் திரையுலகில் 'என்சைக்ளோபீடியா கமலஹாசன்'. இன்று அவரது பிறந்தநாளையொட்டி பலரும் அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

களத்தூர் கண்ணம்மாவில் தொடங்கிய அவரது திரை பயணம், நடன உதவியாளர், நடன இயக்குனர், நடிகர், இயக்குனர், தயாரிப்பாளர், வசனகர்த்தா என பல்வேறு பரிணாமங்களை தாண்டி பயணித்து வருகிறது. 5 தலைமுறைகளை தாண்டி இன்னும் முன்னணி நாயகனாக வலம் வருகிறார் ஆண்டவர்.

After the big success of Vikram, Kamal Haasan, who has returned his attention to cinema, is preparing to act in several films in succession, and it is reported that the Maklak Neethi Mayyam executives are lamenting that the party's work has slowed down.