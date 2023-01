யூடியூப் சேனல்களில் ஒரே அவதூறு.. கொதித்த நடிகர் சரத்குமார்..சென்னை கமிஷனர் அலுவலகத்தில் பரபர புகார்

சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் தலைவரும், நடிகருமான சரத்குமார் சென்னை மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பான புகார் ஒன்றை அளித்துள்ளார்.

சென்னை: நடிகரும், சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் தலைவருமான சரத்குமார் சார்பில் சென்னை மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பான புகார் ஒன்று செய்யப்பட்டுள்ளது. தன்னை பற்றியும், தனது குடும்பத்தினர் பற்றியும் தொடர்ந்து அவதூறான கருத்துகளை வெளியிட்டு வரும் யூடியூப் சேனல்களின் பெயர்களை குறிப்பிட்டு சரத்குமார் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில் சைபர் க்ரைம் போலீசார் விசாரணையை துவங்க உள்ளனர்.

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக இருந்தவர் சரத்குமார். அதன்பிறகு அரசியலில் கவனம் செலுத்தினார். சமத்துவ மக்கள் கட்சியை தொடங்கி செயல்பட்டு வருகிறார். தென்காசி தொகுதி எம்எல்ஏவாகவும் இருந்தார்.

தற்போது சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் தலைவராக இருக்கும் சரத்குமார் திரைப்படங்களிலும் நடித்து வருகிறார். இந்நிலையில் தான் அரசியல் மற்றும் நடிப்பை தாண்டி சமீபகாலமாக சரத்குமாரை சர்ச்சைகள் சூழ்ந்து வந்தன.

A sensational complaint has been filed in the Chennai Metropolitan Police Commissioner's office on behalf of actor and leader of the Samatthu People's Party, Sarathkumar. Sarathkumar's request to take action by mentioning the names of YouTube channels that have been publishing slanderous comments about him and his family has created a sensation.