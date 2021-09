நீங்கள் செய்வதை விஜய் விரும்பவில்லை.. இனி இப்படி செய்தால் நடவடிக்கை.. விஜய் மக்கள் இயக்கம் வார்னிங்!

Chennai

சென்னை: அரசியல் தலைவர்களின் உருவ தோற்றத்தில் நடிகர் விஜய்யை சித்தரித்து சுவரொட்டிகள் வெளியிடுவதை நடிகர் விஜய் விரும்பவில்லை. இந்த போக்கு தொடர்ந்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என விஜய் மக்கள் இயக்கம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

தமிழகத்தில் 9 மாவட்ட ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் அக்டோபர் மாதம் 6 மற்றும் 9 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி கடந்த 15 ஆம் தேதி முதல் வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கி கடந்த 2 தினங்களுக்கு முன்பு முடிந்தது.

உள்ளாட்சி தேர்தலில் விஜய் மக்கள் இயக்கத்தினர் போட்டியிடவும் தனது இயக்கத்தின் பெயரையும் புகைப்படத்தையும் பயன்படுத்த நடிகர் விஜய் அனுமதி கொடுத்துவிட்டார்.

English summary

Vijay Makkal Iyakkam condemns its fans not to compare Actor Vijay with political leaders in poster and the same is not liked by the actor.