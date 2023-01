"அண்ணன் இருக்கேன்" வேறு என்ன வேண்டும்! பாலியல் பலாத்காரத்தால் பாதித்த ரசிகைக்கு நடிகர் விஜய் உதவி!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: பாலியல் பலாத்காரத்துக்குள்ளாக்கப்பட்ட தனது ரசிகையான சிறுமிக்கு நடிகர் விஜய் தனது மன்றத்தின் மூலம் உதவிகளை செய்துள்ளார். மேலும் வேறு எந்த உதவி வேண்டுமானாலும் கேட்குமாறும் தெரிவித்துள்ளாராம்.

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பாலியல் பலாத்காரத்துக்குள்ளாக்கப்பட்ட சிறுமி ஒருவர் தனது நிலையை எண்ணி உடலில் தீவைத்துக் கொண்டார். இதையடுத்து அக்கம்பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு மருத்துவமனையில் சேர்த்துள்ளனர்.

அங்கு மருத்துவர்கள் பரிசோதனை செய்ததில் அவருக்கு 60 சதவீதம் தீக்காயம் ஏற்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த சிறுமி விஜய்யின் ரசிகை. இவர் விஜய்யிடம் உதவி கேட்டு ஒரு வீடியோ வெளியிட்டிருந்தார்.

பாலியல் துன்புறுத்தலால் பாதிக்கப்பட்ட இளம்பெண்ணின் கோரிக்கை.. நிறைவேற்றிய விஜய் மக்கள் இயக்கத்தினர்

English summary

Actor Vijay sent his Vijay makkal activist to do help for the girl who was molested and self immolated in Tiruvallaur.