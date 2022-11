பனையூர்_பிரியாணி Vs #அடிமை_இயக்கம்! ட்ரெண்டான மோதல்! புஸ்ஸி ஆனந்தால் தளபதி விஜய்க்கு வந்த சிக்கல்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தளபதி என ரசிகர்களால் அன்போடு அழைக்கப்படும் நடிகர் விஜய் நடித்த வாரிசு திரைப்படம் விரைவில் வெளியாக இருக்கும் நிலையில், ரசிகர்கள் சந்திப்பில் பிரியாணி விருந்து வைத்து அசத்தினார் விஜய். இந்நிலையில் விஜய் மக்கள் இயக்கத்தை சேர்ந்த புஸ்ஸி ஆனந்த் விஜயின் ரசிகர்களை காலில் விழ வைத்ததாகவும், இது தொடர்பாக #அடிமைஇயக்கம் என்ற ஹேஸ்டேக் சமூக வலைதளங்களில் ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு பொங்கலுக்கு திரைக்கு வரும் என்று அறிவித்து உள்ளனர். இந்த படம் தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய 2 மொழிகளில் தயாராகி உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் அதிக தியேட்டர்களில் வாரிசு வெளியாக உள்ளது.

இந்த படத்தை தெலுங்கு டைரக்டர் வம்சி பைடிப்பள்ளி இயக்கி உள்ளார். பிரபல தெலுங்கு தயாரிப்பாளர் தில்ராஜு தயாரித்துள்ளார். இப்படத்தில் இடம்பெற்ற ரஞ்சிதமே பாடல் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே பலத்த வரவேற்பை பெற்றது.

English summary

With actor Vijay starrer Varisu releasing soon, Vijay surprised fans by hosting a biryani party. In this case, Bussy Anand, who belongs to the Vijay People's Movement, has made Vijay's fans fall on their feet and the hashtag #AdimaiIyakkam is trending on social media.