டிவி சீரியல் நடிகை திவ்யா வழக்கு..குடும்ப வழக்குதான்..வாதாடி ஜாமின் வாங்கிய நடிகர் அர்ணவ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கர்ப்பிணி மனைவியை அடித்து துன்புறுத்தியதாக கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட அர்ணவ், பூந்தமல்லியில் உள்ள குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஜாமின் கேட்டு மனு அளித்திருந்தார். அந்த மனுவை விசாரித்த மாஜிஸ்திரேட் அர்ணவிற்கு நிபந்தனை ஜாமின் வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான கேளடி கண்மணி என்ற சீரியல் மூலம் திவ்யா தமிழ் சின்னத்திரைக்கு அறிமுகம் ஆனார். அதே சீரியலில் அர்ணவ் உடன் இணைந்து நடித்தார் திவ்யா. இருவரும் திருமணம் ஆகாமலேயே சேர்ந்து வாழ்ந்தனர்.

சன் டிவியில் மகராசி சீரியலில் நடித்தார் திவ்யா. பின்னர் அந்த சீரியலில் இருந்து விலகினார். தற்போது செவ்வந்தி சீரியலில் நடித்து வருகிறார் திவ்யா. விஜய் டிவி செல்லம்மா சீரியலில் ஹீரோவாக நடித்து வந்தார் அர்ணவ்.

Arnav, who was arrested for beating and harassing his pregnant wife and lodged in Puzhal Jail, had filed a bail petition in the Criminal Arbitration Court in Poontamalli. The Magistrate who heard the petition has given a condition to Arna.