"நயன்தாரா".. அந்த குழந்தை கருப்பா, சிவப்பா.. "இன்னொருத்தனுடன்".. குமுறும் வாடகை தாய்.. இவ்ளோ இருக்கா

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: "குழந்தை பிறந்ததும், அது கருப்பா, சிவப்பா என்றுகூட தெரியாது.. கண் முழிக்கும் முன்னாடியே அந்த குழந்தை, என்னை விட்டு போயிடும்.. உரியவர்களிடமும் சேர்ந்துவிடும்" என்று மனம்உருகி சொல்கிறார் ஒரு வாடகை தாய்.

மருத்துவ விஞ்ஞானம் அபரிமிதமாக முன்னேறி வரும் இந்த காலகட்டத்தில், ஆராய்ச்சியாளர்களும், டாக்டர்களும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் தீர்வு காணும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வரும் இந்த யுகத்தில், மக்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக விளங்கும் புதிய நுட்பங்கள் அடுத்தடுத்து வந்துகொண்டுதான் இருக்கின்றன.

அதில் குறிப்பிடத்தக்க தொழில்நுட்பம்தான், "வாடகைத் தாய்".. பிரபல நடிகைகள் பிரியங்கா சோப்ரா மற்றும் நிக் ஜோனாஸ் மூலம், வாடகை தாய் குறித்து முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு பேசப்பட்டது.. இப்போது விக்னேஷ் - நயன்தாரா விவகாரத்துக்கு பிறகு, மீண்டும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது... இதை பற்றிதான் சோஷியல் மீடியா முழுவதும் பேட்டிகளாக, விவாதங்களாக, கருத்துக்களாக, கிளம்பி உள்ளன.

சைடு வாக்கில் சமந்தா.. நேர் வாக்கில் நயன்தாரா.. வியூஸ்களை அள்ளும் அமலா ஷாஜி.. ப்பா இவ்வளவு வருமானமா?

English summary

Actress Nayanthara: what are the challenges in Surrogacy and who can go for surrogacy