ரஷ்யா-உக்ரைன் போல் அடித்து கொள்வதா? அதிமுக தலைமைக்கு ஓட்டெடுப்பு தேவை!புகழேந்தி பரபர பேட்டி

சென்னை: ரஷ்யா-உக்ரைன் போல் அடித்து கொள்வதா?. எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர்செல்வம், சசிகலா ஆகிய மூவருக்கும் ஓட்டெடுப்பு நடத்தி அதிமுக தலைமையை நிரூபிக்கலாம் என புகழேந்தி கூறியுள்ளார். மேலும், பொதுக்குழுவில் சிவி ச்முகம் காமெடி செய்ததாகவும், எஸ்பி வேலுமணி தமாஷ் செய்ததாக அவர் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்துள்ளது. எடப்பாடி பழனிச்சாமியை கட்சியின் பொதுச்செயலாளராக மாற்ற அவரது ஆதரவாளர்கள் முடிவு செய்துள்ளனர். இதற்கு கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளரான ஓ பன்னீர்செல்வம் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

இந்நிலையில் தான் சென்னையில் நேற்று அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் நடந்தது. இதில் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவமானப்படுத்தப்பட்டார். ஓ பன்னீர்செல்வம் மீது தண்ணீர் பாட்டில், காகிதம் வீசப்பட்டது.

Edappadi Palanichamy, O Panneerselvam and Sasikala ADMK Chief could be elect vote, says Bangalore Pugazhendhi and he also criticized CV Shanmugam done comedy and SP Velumani making a joke in general body.