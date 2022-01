சசிகலாவுக்கு முற்றும் நெருக்கடி.. அதிமுக தொடர்ந்த வழக்கில் முக்கிய உத்தரவிட்ட சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றம்

Chennai

சென்னை: சசிகலாவுக்கு எதிராக அதிமுக சார்பில் அளிக்கப்பட்ட புகார் மீது எழுத்துபூர்வமாக விளக்கம் அளிக்க மாம்பலம் காவல் ஆய்வாளருக்கு சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சொத்துகுவிப்பு வழக்கில் தண்டனை பெற்று பெங்களூரு சிறையில் இருந்து விடுதலையான சசிகலா அதிமுக கொடி பொருத்தப்பட்ட காரில் சென்னைக்கு வந்து அதிரடி காட்டினார். ஆனால் சென்னை வந்த சசிகலா அரசியலில் இருந்து ஒதுங்குவதாக அறிவித்து அமைதி கொண்டார்.

