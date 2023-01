அமைச்சரை மருத்துவமனையில் போய் பார்க்கும் நிலை விரைவில் ஏற்படும்.. எச்சரிக்கை விடுத்த அதிமுக மாஜி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

தூத்துக்குடி : மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா குறித்து அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமச்சந்திரன் தெரிவித்த கருத்துகளுக்கு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். விரைவில் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமச்சந்திரனை மருத்துவமனையில் சென்று சந்திக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் கடம்பூர் ராஜூ.

வருவாய்த்துறை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன் திமுக பொதுக்கூட்டத்தில் பேசும்போது "ஜெயலலிதாவை தமிழ்நாட்டிற்கு அறிமுகம் செய்து தமிழ்நாட்டை நாசமாக்கிய பாவத்தை செய்தவர்களில் நானும் ஒருவன்" எனப் பேசினார்.

அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரனின் இந்தப் பேச்சுக்கு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கண்டனம் தெரிவித்த நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூவும் கண்டித்துள்ளார்.

நாவடக்கம் தேவை- ஜெயலலிதா குறித்த அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமச்சந்திரன் பேச்சுக்கு ஜெயக்குமார் கண்டனம்

English summary

Former AIADMK Minister Kadambur Raju has strongly condemned the comments made by Minister KKSSR Ramachandran about late former Chief Minister Jayalalithaa. Kadambur Raju also warned that soon he will have to visit KKSSR Ramachandran at the hospital.