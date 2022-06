சசிகலா பாணியில் ஓபிஎஸ்ஸை ஓரம்கட்ட முடிவு? அதிமுக தலைமை கழக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தின் பரபர பின்னணி

Chennai

சென்னை: சசிகலா பாணியில் ஓ பன்னீர் செல்வத்தை அதிமுகவில் இருந்து ஓரம் கட்டுவதற்காக தான் முன்னறிவிப்பு ஏதுமின்றி அக்கட்சியின் தலைமை கழக நிர்வாகிகள் கூட்டம் கூட்டப்பட உள்ளதாக சந்தேகங்கள் எழுந்துள்ளன.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தலைத்தூக்கியுள்ளது. இதற்கு ஓ பன்னீர் செல்வம் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு அதனை விடுவதாக இல்லை.

பொதுக்குழுவில் ஏற்பட்ட அவமானத்துக்கு பிறகு டெல்லி சென்ற ஓ பன்னீர் செல்வம் சில பாஜக நிர்வாகிகளை சந்தித்து நேற்று சென்னை திரும்பினார். அதன்பிறகு அவர் இன்று சென்னையில் இருந்து மதுரைக்கு விமானத்தில் வந்து அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக தேனி சென்றார்.

It has been reported that a meeting of the party's top executives is being convened without any forewarning to sideline Sasikala-style O Panneer wealth from the AIADMK.