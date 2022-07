ஓபிஎஸ்சால் தர்மயுத்தம் சீன் போட முடியவில்லை.. கேக் சாப்பிட்ட வாயால்.. வறுத்தெடுத்த கோகுல இந்திரா

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இந்த முறை தர்மயுத்தம் என்ற சீனை போட முடியாததால் ஓ.பன்னீர்செல்வம் அராஜகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார் என முன்னாள் அமைச்சர் கோகுல இந்திரா கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் என இருதரப்பாக பிரிந்து முக்கிய நிர்வாகிகள் செயல்பட்டு வரும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமியை இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக அதிமுக பொதுக்குழுவில் தேர்வு செய்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளரான கோகுல இந்திரா, தொண்டர்கள் மனதில் ஓபிஎஸ் மீது கொஞ்சமாக இருந்த மரியாதையும் போய்விட்டது எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

O.Panneerselvam has been involved in such anarchic activities as he has not been able to show Dharma yutham scene this time : Former AIADMK minister Gokula Indira.