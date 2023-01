அன்புமணிக்கு வெளி உலகத்துல என்ன நடக்குதுனே தெரியல.. அதிமுக எம்எல்ஏ பரபர பேச்சால் மீண்டும் உரசல்!

Chennai

சென்னை : நெய்வேலி என்.எல்.சி விவகாரத்தில் தனக்கு மட்டுமே அக்கறை இருப்பதாக அன்புமணி பேசுவது கண்டனத்திற்குரியது என்றும், வெளி உலகத்தில் என்ன நடக்கிறது என்றே தெரியாமல் அன்புமணி இருப்பதாகவும் அதிமுக எம்.எல்.ஏ அருண்மொழித் தேவன் தெரிவித்துள்ளார். சமீப நாட்களாக பாமக - அதிமுக இடையே மோதல் போக்கு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், அதிமுக எம்.எல்.ஏவின் இந்த கருத்து மீண்டும் அனலைக் கிளப்பியுள்ளது.

அதிமுக - பாமக இடையே மோதல் முற்றியுள்ளது. இந்த மோதலால் 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக உடன் பாமக கூட்டணி தொடருமா என்ற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது.

பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அதிமுக பற்றி பேசியதற்கு, அமைச்சர் ஜெயக்குமார் எதிர்வினை ஆற்றினார். அதற்கு பாமகவின் வழக்கறிஞர் பாலு பதிலடி கொடுக்க இந்த விவகாரம் முற்றியது. இந்நிலையில் என்.எல்.சி விவகாரத்தால் இந்த மோதல் மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது.

ஒருவர் கூட தமிழர் இல்லையா? நெய்வேலி நிலக்கரி நிறுவன பொறியாளர் நியமனத்துக்கு திருமாவளவன் கண்டனம்

English summary

AIADMK MLA Arunmozhi Thevan has said that Anbumani's statement that he is only concerned about the Neyveli NLC issue is condemnable and that Anbumani is not aware of what is happening in the outside world. In recent days, there has been a conflict between PMK and ADMK, this comment of ADMK MLA has once again stirred up the heat.