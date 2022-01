அமராவதி ஆற்றில் 6 பேர் இறப்புக்கு காரணமே இதுதான்.. திமுக மீது ஓ.பி.எஸ் பகீர் புகார்.. பரபர அறிக்கை

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: அமராவதி ஆற்றில் மூழ்கி 6 பேர் உயிரிழந்ததற்கு மணல் திருட்டே காரணம் என்று அதிமுக ஒருங்கணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் குற்றம்சாட்டி உள்ளார். உயிரிழந்த 6 பேருக்கும் தலா ரூ.25 லட்சம் நிவாரண நிதி வழங்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், திண்டுக்கல் மாவட்டம், மாம்பறை பகுதியில் உள்ள முனீஸ்வரன் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கையில் தாராபுரம் அமராவதி ஆற்றின் புதுப்பாலம் பகுதியில் வரும்போது வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு அமராவதி ஆற்றில் இறங்கி குளித்ததில் 6 சிறுவர்கள் உயிரிழந்தனர்.

English summary

AIADMK coordinator o.panneerselvam has blamed sand theft for the drowning of six people in the Amravati river. He demanded a relief fund of Rs 25 lakh each for the six victims