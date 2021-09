நிலக்கரி மாயம்..அதிமுகவுக்கு காத்திருக்கும் அடுத்த செக்..முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் செல்லும் முக்கிய பைல்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தி.மு.க ஆட்சிக்கு வந்தது முதல் அ.தி.மு.க முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீதான புகார்கள், வழக்குகள் தூசி தட்டப்படுகின்றன. அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் வீடுகள், அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் அடுத்தடுத்து சோதனை மேற்கொண்டனர்.

முன்னாள் அமைச்சர்கள் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், எஸ்.பி.வேலுமணி ஆகியோரை குறிவைத்து ரெய்டுகள் நடைபெற்றன. இதுஒருபக்கம் இருக்க கோடநாடு எஸ்டேட் கொலை, கொள்ளை வழக்கும் மீண்டும் எழுச்சி பெற்றுள்ளது. முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இது கடும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

