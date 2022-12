சொந்த ஊர் செல்ல ரெடியா? பொங்கலுக்கு 10 சிறப்பு ரயில்.. இன்று காலை 8 மணிக்கு துவங்கும் முன்பதிவு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி சென்னையில் இருந்து ஏராளமான மக்கள் சொந்த ஊர் செல்ல உள்ளனர். இதற்காக பொங்கலுக்காக இருமார்க்கமாக 5 ஜோடி சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன. இதற்கான டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று காலை 8 மணிக்கு துவங்கி நடைபெற உள்ளது என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

அடுத்த மாதம் பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதற்காக சென்னையில் இருந்து தமிழ்நாட்டின் பிற இடங்கள் மற்றும் அண்டை மாநிலங்களில் உள்ள மக்கள் அதிகளவில் சொந்த ஊர் திரும்ப உள்ளனர்.

இதற்காக தெற்கு ரயில்வே சார்பில் சிறப்பு ரயில்கள் ஆண்டுதோறும் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல் இந்த ஆண்டும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி மொத்தம் 10 சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளது. அதன்படி தாம்பரம்-நெல்லை (06021), நெல்லை - சென்னை எழும்பூர் (06022), தாம்பரம்-நாகர்கோவில் (06041), நாகர்கோவில் -தாம்பரம் (06042), இருமார்க்கமாக கொச்சுவேலி -தாம்பரம் (060044/06043), எர்ணாகுளம் -டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் (06046/06045), தாம்பரம்-திருநெல்வேலி (06057/06058) என மொத்தம் 10 சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.

இந்த சிறப்பு ரயில்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று காலை 8 மணிக்கு துவங்கி நடைபெற உள்ளது என்று தெற்கு ரயில்வே சார்பில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

வந்தாச்சி பொங்கல் கரும்பு.. ரூ.5,000 கேட்டு ஜன 2ல் அதிமுக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துமா?ஈபிஎஸ் முடிவு என்ன?

English summary

A large number of people from Chennai are going to their hometown on the occasion of Pongal. For this, 5 pairs of special trains will be run for Pongal in both directions. Southern Railway has announced that ticket booking for this will be held from 8 am today.