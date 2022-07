சரியாக மோடி சென்னையில் இருக்கும்போது.. ஓபிஎஸ் கொடுத்த முதல்பக்க பேப்பர் விளம்பரம்.. இதுதான் மேட்டரா!

Chennai

சென்னை : பிரதமர் மோடி சென்னை வருகை தந்த நிலையில் ஜெயலலிதாவின் உண்மையான விசுவாசி ஓ.பன்னீர்செல்வம் என, முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மற்றும் பிரதமர் மோடி மற்றும் ராமர், சீதா லட்சுமணன் படங்களுடன் ஆங்கில நாளிதழில் விளம்பரம் வெளியாகி உள்ளது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக சென்னை வந்த நிலையில் அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் ஆன எடப்பாடி பழனிச்சாமி அவரை விமான நிலையத்தில் வரவேற்றார். பின்னர் அகமதாபாத் திரும்பிய அவரை ஓ.பன்னீர்செல்வம் வழி அனுப்பி வைத்தார்.

அதிமுகவில் நிலவி வரும் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடியை டெல்லியில் சந்திக்கும் ஓபிஎஸ் மற்றும் ஈபிஎஸ்-ன் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடிந்தன.

சென்னையின் நினைவுகள்! மறக்க முடியாத சென்னை பயணம்! பிரதமர் நரேந்திர மோடி நெகிழ்ந்து வெளியிட்ட வீடியோ!

